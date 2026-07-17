Снимка: Георги Манев, NOVA
Причината е отнето предимство
Два леки автомобила се сблъскаха на Подбалканския път до разклона за село Тъжа.
Лек автомобил се движел по главния път, а от разклона за Тъжа излиза лек автомобил с петима младежи в него. Отнема предимството на движещата се по главния път кола и двата автомобила се сблъскват.
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Видео: Георги Манев, NOVA
Леко пострадала е жената, шофирала единия автомобил и един от младежите в другия, който е излетял от колата, но е без тежки травми.
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