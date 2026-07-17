Два леки автомобила се сблъскаха на Подбалканския път до разклона за село Тъжа.

Лек автомобил се движел по главния път, а от разклона за Тъжа излиза лек автомобил с петима младежи в него. Отнема предимството на движещата се по главния път кола и двата автомобила се сблъскват.

Шофьор блъсна две деца във врачанско село и отказа проба за алкохол

Видео: Георги Манев, NOVA

Леко пострадала е жената, шофирала единия автомобил и един от младежите в другия, който е излетял от колата, но е без тежки травми.