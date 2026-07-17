57-годишен мъж от село Дерманици блъсна с автомобила си две деца в село Лик и отказа да бъде изпробван за алкохол, съобщиха от областната дирекция на МВР във Враца.

На 16 юли около 21.45 ч. в село Лик лек автомобил, управляван от 57-годишния мъж, при движение с несъобразена скорост изгубил контрол и самокатастрофирал в предпазна ограда, след което блъснал странично двете деца - на 14 и 16 години, които се намирали извън пътното платно.

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Те са прегледани в болницата в Мездра. Установени са охлузвания по ръцете.

Водачът отказал да бъде изпробван за алкохол. Издаден му е талон за кръвна проба в болница, но не се явил за изследване. Регистрационните табели са иззети. Съставен е акт по Закона за движение по пътищата.

Редактор: Цветина Петрова