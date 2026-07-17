Усмивката е едно от първите неща, които другите забелязват в нас. Тя издава настроение, увереност и отношение към света, а често се превръща и в най-силното ни „оръжие“ в общуването - както в личния, така и в професионалния живот. Когато се чувстваме добре с усмивката си, това естествено се отразява на начина, по който говорим, общуваме и присъстваме.

Затова грижата за нея не се изчерпва единствено с естетиката. Здравето на зъбите и венците, профилактиката, навременната диагностика и индивидуалният подход са в основата на всяка красива и естествено изглеждаща усмивка. Днес денталната медицина все по-често разглежда усмивката като част от цялостната лицева хармония - в баланс с пропорциите на лицето, изражението и индивидуалните особености на човека.

В същото време профилактиката остава основен фактор за поддържането на добро орално здраве.

Разговаряме с д-р Зафер Сагир, лекар по дентална медицина с професионален интерес в областта на естетичната стоматология, за съвременните методи за диагностика, разликата между процедури като бондинг и фасети, безопасността при избелване и значението на редовната профилактика. Д-р Зафер Сагир е лекар по дентална медицина с професионален интерес в областта на естетичната стоматология и дигиталното планиране на усмивката. Завършва Факултета по дентална медицина към Медицински университет - София.

Активно надгражда квалификацията си чрез участия в научно-практически форуми и обучения, сред които:

● Marathon of Esthetic Dentistry – Румъния, 2023

● XII International Sofia Dental Meeting

● Семинари по дигитална имплантология и ендодонтия

● Шести и Седми национален форум по дентална медицина

Въпрос: В съвременната дентална медицина все по-често се говори за индивидуален подход при диагностиката. Какви са стъпките, през които преминава един преглед, преди да се премине към естетични или лечебни процедури?

Д-р Зафер Сагир: Всеки лечебен или естетичен план трябва да започне с прецизна диагностика. При първоначалния преглед се прави клиничен анализ на зъбите, венците, захапката и функцията на дъвкателния апарат. При необходимост той може да бъде допълнен с екстраорални снимки на пациента в профил и анфас, рентгенова диагностика и 3D сканиране.

След това се анализират индивидуалните особености на пациента, неговите очаквания и медицинските показания. Целта е да се изготви персонализиран план, който да бъде съобразен както с естетиката, така и с функцията и дългосрочното орално здраве.

Въпрос: Пациентите често изпитват тревожност, защото не могат да си представят крайния резултат от лечението. Как дигиталните технологии като 3D Smile Design помагат за информирания избор на пациента?

Д-р Зафер Сагир: Дигиталното планиране на усмивката позволява предварителна визуализация на възможния резултат. Така пациентът може да добие по-ясна представа как би изглеждала промяната още преди началото на лечението.

Това подпомага комуникацията между лекар и пациент, създава по-реалистични очаквания и намалява несигурността. Когато човек разбира какво предстои и участва в процеса на планиране, изборът му е по-информиран.

Въпрос: Каква е ролята на анализа на лицевите пропорции в естетичната стоматология?

Д-р Зафер Сагир: Усмивката е част от цялостната лицева хармония. Затова при планирането се вземат предвид формата на лицето, профилът, линията на усмивката, позицията на устните и други индивидуални характеристики.

Целта не е да се следва универсален шаблон, а да се потърси решение, което изглежда естествено и е съобразено с конкретния пациент.

Изборът между бондинг и фасети

Въпрос: Много хора търсят минимално инвазивни методи за корекция на усмивката. Какво представлява бондингът от медицинска гледна точка и при какви клинични индикации може да бъде подходящ избор?

Д-р Зафер Сагир: Бондингът представлява възстановяване на зъбите чрез фотополимерен материал, който се моделира директно върху зъбната повърхност. Това е щадящ подход.

Процедурата може да бъде подходяща при малки отчупвания, разстояния между зъбите, леки дефекти във формата или цвета. Важно е обаче решението да се вземе след преглед, защото не всеки клиничен случай е подходящ за този тип възстановяване.

Въпрос: Каква е разликата между композитния бондинг и порцелановите фасети по отношение на трайност, устойчивост на оцветяване и грижа от страна на пациента?

Д-р Зафер Сагир: Основната разлика е в материала, начина на изработка и дълготрайността. Порцелановите фасети обикновено са по-устойчиви на оцветяване и износване. Композитният бондинг е по-консервативен подход, но може да изисква по-честа поддръжка и е по-податлив на промяна в цвета с времето.

И при двата метода добрата орална хигиена, редовните профилактични прегледи и правилната поддръжка са от съществено значение.

Въпрос: Какви са медицинските критерии, по които денталният лекар преценява дали даден пациент е подходящ кандидат за фасети?

Д-р Зафер Сагир: Фасетите могат да бъдат подходящи при пациенти със здрави зъби и венци, които желаят корекция на форма, цвят или затваряне на разстояния между зъбите.

Този метод не е препоръчителен при активни пародонтални заболявания, нелекуван кариес, тежък бруксизъм без контрол или сериозни нарушения в захапката. В такива случаи първо трябва да се овладеят основните проблеми, а след това да се обсъжда естетично лечение.

Безопасност при избелването и грижа за резултатите

Въпрос: Каква е разликата между професионалното кабинетно избелване и системите за домашно избелване по отношение на безопасността?

Д-р Зафер Сагир: Професионалното избелване се извършва под лекарски контрол и дава възможност процедурата да бъде съобразена със състоянието на зъбите и венците. Така могат да се предприемат мерки за защита на меките тъкани и за намаляване на риска от нежелана чувствителност.

Домашните системи също могат да бъдат ефективни, когато са назначени от стоматолог и се използват според конкретните указания. Най-важното е избелването да бъде съобразено с индивидуалното състояние на пациента.

Въпрос: Какви превантивни мерки е добре да предприеме пациентът след процедура по избелване?

Д-р Зафер Сагир: Обикновено през първите 48 часа се препоръчва да се избягват силно оцветяващи храни и напитки като кафе, червено вино и чай, както и тютюнопушене.

Добрата орална хигиена, използването на подходящи продукти при чувствителност и редовните профилактични посещения могат да подпомогнат по-дългото запазване на резултата.

Справяне с бруксизма и връзката с лицевата естетика

Въпрос: Какви са последствията от бруксизма, ако не се диагностицира навреме?

Д-р Зафер Сагир: Бруксизмът може да доведе до изтриване на емайла, чувствителност на зъбите, фрактури на възстановявания, болки в челюстните стави и мускулите, както и главоболие.

Колкото по-рано бъде установен проблемът, толкова по-голяма е възможността да се ограничи неговото въздействие върху зъбите, ставите и мускулатурата.

Въпрос: Как съвременната дентална медицина разглежда естетиката на усмивката в контекста на цялостната лицева хармония?

Д-р Зафер Сагир: Днес денталната медицина все по-често разглежда усмивката като част от общата естетика и функция на лицето. Хармонията между зъбите, устните, профила и лицевите пропорции е важна за естествения резултат.

Затова подходът трябва да бъде комплексен, но винаги съобразен с медицинските показания и индивидуалните особености на пациента.

Въпрос: Какви са медицинските аргументи за прилагането на хиалуронови филъри и скинбустери в контекста на денталното лечение?

Д-р Зафер Сагир: С възрастта настъпват промени не само в зъбите, но и в меките тъкани на лицето. При определени пациенти и след индивидуална преценка процедурите с хиалуронова киселина могат да бъдат обсъждани като допълващ подход към постигнатия дентален резултат.

Важно е тези процедури да се извършват само когато има ясни показания, след консултация и с реалистични очаквания за резултата.

Златните правила на профилактиката

Въпрос: Какви са основните правила за ежедневна орална хигиена и до какви усложнения може да доведе пренебрегването на почистването на зъбен камък?

Д-р Зафер Сагир: Редовното миене на зъбите два пъти дневно, използването на конец или интердентални четки и професионалното почистване на зъбен камък са сред основните стъпки за поддържане на добро орално здраве.

Натрупаният зъбен камък създава условия за възпаление на венците, развитие на пародонтални заболявания, неприятен дъх и в по-напреднали случаи — разклащане или загуба на зъби.

Въпрос: Какви са първите симптоми на гингивит и пародонтит, които не бива да се пренебрегват?

Д-р Зафер Сагир: Най-честите ранни симптоми са кървене при миене на зъбите, зачервяване и подуване на венците, неприятен дъх и повишена чувствителност.

При по-напредналите форми може да се наблюдава отдръпване на венците и разклащане на зъбите. При подобни промени е добре да се потърси консултация със специалист.

Въпрос: Какъв е Вашият професионален съвет към пациентите — колко често е добре да се провеждат профилактични прегледи?

Д-р Зафер Сагир: Обичайно се препоръчва профилактичен преглед поне два пъти годишно, дори при липса на болка или оплаквания. Много дентални заболявания протичат безсимптомно в началните си етапи, а ранното им откриване позволява по-щадящ и навременен подход.

► Профилактиката е един от най-важните фактори за запазване на доброто орално здраве в дългосрочен план.

Пътят към здрава и естествено изглеждаща усмивка започва с профилактика, добра комуникация между лекар и пациент и индивидуален медицински анализ. Съвременните дентални технологии могат да подпомогнат диагностиката и планирането, но всяко решение трябва да бъде съобразено със здравословното състояние, очакванията и конкретните нужди на пациента.

Информираният избор и навременната грижа остават ключови за поддържането на добро орално здраве и устойчив естетичен резултат.

Важно: Материалът има информативен характер и не замества консултацията със специалист. Диагностиката, лечението и естетичните процедури се назначават индивидуално след преглед и медицинска преценка.