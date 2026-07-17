Служители на отдел „Икономическа полиция“ – СДВР иззеха 300 140 къса цигари без български акцизен бандерол в столичния квартал „Орландовци“. Количеството е сред значителните, установени при подобен вид престъпления. Успешната спецоперация предотврати разпространението на безакцизните цигари на нелегалния пазар и огромните щети, които това би нанесло на бюджета.

СДВР разби склад с 50 000 вейпа без бандерол, нает от собственик на верига фитнеси (ВИДЕО+СНИМКИ)

По случая за 24 часа е задържан 39-годишен мъж. Образувано е досъдебно производство. Работата по документирането на случая продължава под надзора на прокуратурата.