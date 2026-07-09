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Той се занимава и със строителство на сгради
СДВР разби склад край София, в който са открити 50 000 вейпа без бандерол.
Наемател на помещението е собственик на голяма верига фитнеси, също така е и строител на жилищни сгради, научи NOVA.
Директорът на СДВР гл. комисар Николай Пелтеков, каза, че акцията е проведена след подаден сигнал. Установени са лица, които имат отношение към случая.
В промишлената зона на село Яна, в едно от складовите халета бяха открити акцизни стоки без бандерол – над 80 кашона, съдържащи около 50 000 електронни цигари - „вейпове“, без акцизен бандерол, каза комисар Пелтеков пред журналисти.
Снимка: NOVA
Операцията е реализирана от „Икономическа полиция“ в СДВР. „Колегите в рамките на около 24 часа след получаването на оперативната информация извършиха проверка, анализираха събраните данни и достигнаха до установяването на базата и задържането на акцизните стоки”, каза Пелтеков.
Задържаният е 43-годишен. Няма предишни криминални прояви. Той е съсобственик на склада.
Има информация и за други лица, които имат отношения към базата. Те ще бъдат задържани, ако се докаже, че имат съпричастност със случая, каза Пелтеков.
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