Софийският градски съд ще проведе на 18 юни разпоредително заседание по делото за катастрофата на ул. „Гурко“ в столицата от 2023 година, при която загина 14-годишният Филип Арсов. Процесът започва отначало след отвод на досегашния съдия-докладчик и разпределянето на делото на нов съдебен състав.

До рестарта на съдебното производство се стигна след искане за отвод от страна на близките на загиналото момче, които изразиха съмнения относно безпристрастността на предходния съдебен състав. До този момент по делото бяха проведени 23 съдебни заседания. Обвиняем за катастрофата е Петър Тодоров. Експертизите доказаха, че той е помел Филип със скорост от близо 90 км/ч и с над 2 промила алкохол в кръвта.

Отново отложиха делото за смъртта на Филип Арсов, който беше убит на пешеходна пътека в София

Родителите на Филип - Николина и Красимир Арсови - нееднократно заявиха, че според тях в хода на процеса са възникнали редица проблеми, свързани както със събирането на доказателства, така и с третирането на направените от тях искания. Семейството посочи за пример продължилото месеци наред издирване на свидетел, пътувал в автомобила на обвиняемия по време на инцидента.

Според близките на загиналия младеж спорни са били и част от изготвените по делото автотехнически експертизи, свързани с възстановяването на механизма на катастрофата и разположението на участниците в произшествието.

Случаят предизвика широк обществен отзвук и се превърна в един от символите на гражданските призиви за по-строги наказания при тежки пътнотранспортни произшествия, довели до смърт. Родителите на Филип Арсов неколкократно са заявявали, че очакват справедлив и безпристрастен процес, който да приключи в разумни срокове.

Разпоредителното заседание на СГС ще се проведе в сградата на Съдебната палата.

Редактор: Ивета Костадинова