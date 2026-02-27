Съдът отложи за 27 март делото срещу Петър Тодоров, който е обвинен за катастрофата, при която загина 15-годишният Филип Арсов. Момчето загуби живота си на пешеходна пътека на кръстовището на улиците "Гурко" и "Шишман" в София.

Бащата на Филип Арсов: Експертизата по делото е направена по начин, по който се цели оправдаване на убиеца

Причина за отлагането на делото този път е неизготвена навреме видеотехническа експертиза. Вещите лица са изпратили документи, че се готвят за изпит за правоспособност, който трябвало да се проведе на 25 февруари. Един от тях днес трябвало да участва и в заседание в Окръжен съд - Пловдив.

"Днешното заседание по всяка вероятност няма да се проведе, тъй като вещите лица са депозирали молба съдебният състав да го отложи. Една от причините е, че имат друго заседание в Окръжен съд - Пловдив, а освен това експертизата все още не е изготвена", заяви преди заседанието Наделина Петкова, майката на Филип.

Това е 23-ото отлагане на делото. Подсъдимият Петър Тодоров от година е с мярка за неотклонение "домашен арест". Експертиза доказа, че той е шофирал с 2 промила алкохол и с 90 км/ч при разрешени 30 км/ч по време на катастрофата.

Докато магистратите заседаваха - пред сградата на съда се проведе протест. Той беше обявен като демонстрация с искане за справедливост. Организаторите имат няколко основни точки, сред които - искане на отговори и изискване на отговорност, както и заявката, че животът на едно дете не може да бъде свеждан до статистика.

"Ние сме тук, за да настояваме за правосъдие за нашите убити деца. Тъй като до този момент и по нашето дело все още няма резултат. В катастрофата има две обвиняеми, които са на свобода - движат се спокойно и живеят живота си. А нашите деца са в гробовете. Очакваме справедливост", сподели Сайде Шиндева, майка на убито на пътя дете.