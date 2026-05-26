-
„Челюсти”: Какви са първите ходове на властта
-
Атанас Пеканов: Кабинетът полага максимални усилия, за да получим останалата част от парите по ПВУ
-
Как правителството отговаря на обществените нужди?
-
Вътрешният министър събира директори на областни дирекции на съвещание в Пловдив
-
Иван Шишков: На много места инфраструктурата е като след потоп
-
Бързи ли бяха действията на властите след наводненията
По-рано американските въоръжени сили обявиха, че за да се отбраняват, са ударили плавателни съдове в Ормузкия проток
Техеран обвини днес САЩ, че са нарушили примирието, като са нанесли удари по брега на Ормузкия проток.
По-рано американските въоръжени сили обявиха, че за да се отбраняват, са ударили плавателни съдове, които се опитвали да поставят мини, както и ракетни пускови площадки. В отговор Иранската революционна гвардия обяви, че си запазва правото да отвърне на удара.
На този фон продължават преговорите в Катар за прекратяване на войната. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че все още е възможно да се постигне споразумение, но това ще „отнеме няколко дни“.
Последвайте ни