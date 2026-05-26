Техеран обвини днес САЩ, че са нарушили примирието, като са нанесли удари по брега на Ормузкия проток.

По-рано американските въоръжени сили обявиха, че за да се отбраняват, са ударили плавателни съдове, които се опитвали да поставят мини, както и ракетни пускови площадки. В отговор Иранската революционна гвардия обяви, че си запазва правото да отвърне на удара.

На този фон продължават преговорите в Катар за прекратяване на войната. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че все още е възможно да се постигне споразумение, но това ще „отнеме няколко дни“.