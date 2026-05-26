Временно изпълняващият длъжността министър на културата на Румъния Андраш Деметер подаде оставка след обществен и политически скандал, предизвикан от разпространен аудиозапис с негово участие. В официалния си профил във Facebook той обяви решението си и се извини за последствията от случая.

„Извинявам се на тези, които се чувстват обидени, и на тези, които се чувстват предадени“, написа Деметер, като заяви още, че съжалява за създадения „смут и разделение“ в обществото.

До оставката се стигна, след като лидерът на Демократичен съюз на унгарците в Румъния Хунор Келемен публично поиска министърът да се оттегли. Повод стана запис, разпространен от румънски медии, в който Деметер разговаря със служители на министерството и си припомня случай от 2012 г., когато е бил разпитван от прокуратурата по дело, свързано с придобиването на Радио Кишинев от Радио Румъния. В записа се чува репликата: „Не ми пука за националния интерес, защото съм унгарец!“.

Келемен определи използвания език като неприемлив и предупреди, че подобни изявления създават риск от стигматизиране на унгарската общност в страната. По думите му в политическата общност няма място за „вулгарен и груб език или безотговорни шеги, свързани с руски интереси“.

След избухването на скандала Деметер обясни, че думите му са били извадени от контекста на дискусия, свързана с опасенията Радио Кишинев да не бъде придобито от руски интереси, и настоя, че действията му тогава са били в интерес на Румъния. Първоначално той не оспори автентичността на записа, но впоследствие допусна възможността той да е бил редактиран или фалшифициран и заяви, че ще поиска компетентните институции да проверят неговата автентичност.

Редактор: Ралица Атанасова