Хиляди мюсюлмански поклонници се събраха на хълма Арафат в Саудитска Арабия за Деня Арафа – най-важният ден от ежегодния хадж. Още при изгрев вярващите започнаха изкачването към така наречената Планина на милостта, където според ислямската традиция пророкът Мохамед е произнесъл последната си проповед.

Над милион и половина мюсюлмани се стекоха за ежегодното поклонение хадж в Мека

Хаджът е един от петте стълба на исляма. Всеки мюсюлманин, който има възможност, трябва да отде на поклонение в свещения град Мека поне веднъж в живота си. Хаджът се смята за най-голямото религиозно събиране в света.

