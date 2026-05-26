Метален баскетболен кош е паднал по време на игра на новоизградено спортно игрище в столичния квартал „Лагера“, в района на парк „Гъбите“. По това време теренът бил пълен с деца, но за щастие пострадали няма.

По информация от сигнала, подаден в рубриката „Моята новина“, спортното съоръжение е изградено преди около месец. Въпреки това, вече има сериозни съмнения за качеството и начина на изпълнение.

Очевидци посочват, че кошът е бил закрепен с болтове, като според тях конструкцията изглеждала нестабилна и недостатъчно добре обезопасена.

В сигнала се отправят критики към кмета на район „Красно село“. Представители на сдружение „Лагера“ настояват за оставката ѝ. Според тях е недопустимо ново игрище да бъде достъпно за деца, ако не е напълно безопасно и официално прието.

В отговор от страна на районния кмет Цвета Николаева се посочва, че съоръжението все още не е прието от администрацията именно заради установени забележки по изпълнението.

Остава неясно защо обект, който не е официално приет, е бил достъпен за свободно ползване. Това поражда притеснения сред граждани, че съоръжението е било използвано от деца, въпреки потенциални рискове.

Местни жители коментират, че при подобни инциденти е необходимо ясно обозначаване на опасни зони или временно ограничаване на достъпа до съоръжението.

