Групата BTS беше отличена с престижната награда за изпълнител на годината на Американските музикални награди за 2026 г., чиято церемония се състоя в Лас Вегас. Южнокорейската група изпревари силна конкуренция, включително Тейлър Суифт, Сабрина Карпентър, Bad Bunny, Хари Стайлс и Лейди Гага.

Освен основното отличие, BTS спечелиха и наградата за песен на лятото със сингъла „Swim“. Шоуто беше открито с предварително записано тяхно изпълнение на „Hooligan“, част от турнето им Arirang Tour.

Кей-поп групата BTS започва световното си турне

Една от изненадите на вечерта беше 20-годишният инди изпълнител Sombr, който се превърна в пробивната звезда на събитието. Той взе наградите за най-добра рок/алтернативна песен с „Back to Friends“ и за най-добър рок/алтернативен албум с „I Barely Know Her“. На сцената той сподели, че е написал отличената песен като тийнейджър, докато е бил в труден период и е работил сам в стаята си.

Наградата за песен на годината отиде при „Golden“ от саундтрака на анимационния филм на Netflix „KPop Demon Hunters“.

Редактор: Цветина Петкова