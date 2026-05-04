Българското театрално изкуство триумфира в сърцето на Испания. В продължение на четири поредни вечери трупата на Народния театър „Иван Вазов“ представяше спектакъла „Медея“ пред мадридската публика. Кулминацията на турнето обаче дойде в последната вечер, когато сред зрителите се появи световната мегазвезда Антонио Бандерас, пише vesti.bg.

Холивудският актьор не само изгледа постановката, но и лично се срещна с екипа след финалните аплодисменти. Бандерас отдели време на всеки от артистите, като изрази специалното си възхищение от превъплъщението на Радина Кърджилова в главната роля.

Емоцията от срещата бе споделена от самата актриса в социалните мрежи. Кърджилова публикува кадри и кратко видео, на които се вижда как усмихнатият Бандерас я поздравява топло, докато тя приема комплиментите с вълнение и скромност.

Актрисата не скри огромното си вълнение от неочакваната подкрепа на своя колега. Ето какво сподели тя в личния си профил в Instagram:

„Какво щастие!

ЩАСТИЕ, Хора!

Актьор от такава величина да дойде да гледа нашата “Медея”

Благодаря!

Благодаря!

Благодаря!

Треперят ми краката от радост!

Grasias! 🥳🥳🥳🥳“

Гостуването на „Медея“ в Мадрид е поредното доказателство за високото ниво на родния театър, който успява да впечатли дори най-големите имена в световното кино.

