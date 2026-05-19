Грандиозно посрещане на победителката на „Евровизия“ DARA събра десетки хора от екипа на NOVA и фенове, като пространството пред входа оживя с пулсираща музика от диджей сет, впечатляваща видеостена и динамична обстановка, която превърна площадката пред сградата в открита концертна арена. Така денят на официалното посрещане на звездата започна от медията, откъдето тръгна грандиозната ѝ кариера.

Поп звездата благодари на екипа на „На кафе“ за подкрепата и вярата в нея. „Днес спах пет часа като за три дни, вчера бях на мейнстрийм място, за да хапна, но инкогнито и никой не ме разпозна. Трябваше да ходя в Италия, но нещата се промениха и се прибрах в България“, разказа DARA.

По думите ѝ самата тя е усетила магията на „Бангаранга“, още щом я е чула и е казала, че задължително трябва да участва с нея на „Евровизия“. „Усетих, че това е песента. Казах си, че няма да бъде клише, трябва да вярвам с всяка молекула в една песен, за да отида на такъв конкурс. Продуцентът Саня Армутлиева през месец ми казваше да я пуснем, че няма да ходим на „Евровизия“, но аз не исках. Имаше много голямо напрежение в рамките на 4 дни на полуфинала и финала, бях останала без глас“, споделя певицата.

Според нея изградената рутина у нея запазила баланса и хармонията въпреки всички емоции. „Влязох в мой балон, в който успях да се абстрахирам и от положителното, и от негативното. Така нямах никакво притеснение и се наслаждавах на всичко. Победата на „Евровизия“ е магически момент, но не е плод на ритуали“, разказа още DARA.

Изпълнителката разкри, че за всяко участие се подготвя три часа предварително. „През последните месеци най-голямата работа, която свърших, беше за увеличаване на белодробния капацитет и с медитация да остана в настоящето и концентрирана. На сцената нямах никакво притеснение, за мен е това е най-големият успех“, каза още звездата.

По думите ѝ международният екип, който е стоял зад нея, я е накарал да се отпусне и да им повярва, че „те ще свършат работата“. Тя сподели разочарованието си от отношението към песента преди конкурса. „Това е моята професия, но аз на първо място съм човек и приоритет за мен винаги е било да съм добър човек. Бях много обидена и ми трябваше много време да простя на народа си. Наистина се страхувах за живота си. Сега обаче е важно да сме обединени“, разказа DARA. Тя призова политиците и народът да осигурят спокойна среда на артистите, в която да няма напрежение.

