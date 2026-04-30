Кара Делевин стартира официално музикалната си кариера. Mоделът и актриса обяви, че ще тръгне на турне из Европа, Обединеното кралство и Северна Америка. „Бях посветена на репетиции и нямам търпение да свиря на тези концерти“, написа Делевин в Instagram.

„Музиката. Тя винаги е била най-големият ми страх и най-голямата ми любов. Все още не мога да повярвам, че най-накрая стигнах дотук“, призна тя. Делевин добави, че предстоящите ѝ сингли „I Forgot“ и „Out of My Head“ ще бъдат „първият поглед към философията ми през последните няколко години“.

Турнето на Делевин ще премине през големи градове, включително Берлин, Барселона, Лондон и Париж, преди да продължи в САЩ с концерти в Лос Анджелис и Бруклин, Ню Йорк. Тя също е включена в състава на фестивала Primavera Sound Barcelona 2026.

Ариана Гранде издава нов албум (ВИДЕО)

„Аз съм артист и творец. Мисля, че хората обичат да слагат етикети или да те вкарват в рамка. Но аз винаги съм била креативна. Единственото, което наистина не мога да правя, е да рисувам, но намирам и използвам всичко, с което мога да изразя себе си“, каза тя тогава и добави, че музиката е голяма част от живота ѝ.

Редактор: Дарина Методиева