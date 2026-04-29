Американската поп звезда Ариана Гранде обяви издаването на своя осми студиен албум, озаглавен "Petal", който ще излезе на 31 юли, предаде ДПА. 32-годишната изпълнителка съобщи новината в Instagram, където публикува черно-бяло видео и снимка с цветя, пробиващи асфалт. Това са символи на основната концепция на албума.

По-рано този месец Гранде сподели кадри от звукозаписно студио, като описа новата музика като нещо „пълно с живот, което расте през трудности и препятствия“, пише ДПА. За проекта певицата отново работи с продуцента Иля Салманзаде, познат със сътрудничеството си с редица световни изпълнители.

Гранде наскоро се появи и в киното с ролята на Глинда в мюзикъла „Злосторница“. През 2024 г. тя издаде албума "Eternal Sunshine", а през тази година певицата планира и концертно турне в САЩ, Канада и Европа.

