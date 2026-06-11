Опелото на DJ Steven ще се състои на 13 юни, събота, от 10:00 ч. в столичния храм „Света София”. Информацията беше съобщена от Metropolis чрез публикация във Facebook.

Почина DJ Steven - един от основателите на Метрополис

„Всеки, който желае да го изпрати с нас, може да присъства”, се казва още в поста.

DJ Steven почина на 10 юни след кратко боледуване. Той е един от основателите на Метрополис (Metropolis) - най-голямото и влиятелно DJ движение и промоутърска организация за електронна и техно музика в България.

Редактор: Ивета Костадинова