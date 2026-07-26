Животновъди настояват за квоти за изкупуване на българско месо и минимална изкупна цена. Причината е, че докато потребителите плащат все повече за месо в търговската мрежа, производителите отчитат обратната тенденция – изкупните цени се понижават осезаемо.

Едва 30% от свинското месо на българския пазар е местно производство. Според свиневъдите секторът има капацитет да обезпечи пазара, но въпреки това работи на загуба.

„Продаваме под себестойност – на 1,10 евро за килограм живо тегло, а разходите ни са 1,30 евро. Основното за мен е да се промени философията на Европейския съюз към свиневъдството и към целия сектор на земеделието“, заяви Вихрен Димитров от Асоциацията на свиневъдите в България.

Той даде за пример Унгария, където държавата планира въвеждането на квоти за млякото и минимална изкупна цена. Местните преработватели ще бъдат задължени да изкупуват продукцията над определения минимум.

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Млекопроизводителите обаче са на мнение, че изкупните цени не могат да зависят от държавата. „Млечните квоти отпаднаха преди повече от 10 години“, коментира Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация.

Според него бъдещето на българското земеделие е в създаването на междусекторни кооперативи.„Когато си собственик на преработвателното предприятие като кооператив и фермер-член на кооператива, естествено е да искаш да реализираш продукцията си по-скъпо. Това, което се говори, категорично не е вярно. Моето мнение може да се види как работи в цяла Европа. Единственото спасение за българското земеделие, особено за уязвимите сектори като животновъдството и производството на плодове и зеленчуци, е кооперирането“, заяви Караколев.

От Асоциацията на свиневъдите призовават преработвателите на месо и мляко да изкупуват повече българска суровина. „Нека купуват от нас суровина, месо и изрезки, а това, което не им достига, да добавят от пазара. Реално нашата икономика ги е субсидирала чрез данъците, които са преразпределени от европейски средства, а те отново купуват субсидирано месо от Европа. Така губим двойно“, посочи Вихрен Димитров.

По думите му българските производители предлагат по-добри цени и качество, а скъсяването на веригата на доставки може да стане с промени в нормативната уредба.

Предстои среща в Министерството на земеделието и храните. Според бранша, за да бъдат разговорите представителни, всички сектори трябва да бъдат обединени – животновъди, млекопроизводители и земеделци. „Ние всички сме един отбор. Искаме да осигурим продоволствената сигурност, защото тя е толкова важна, колкото и военната сигурност“, заяви Димитров.

Ако предложенията на животновъдите бъдат приети, веригата от производителя до потребителя може да бъде скъсена, а на щандовете да присъстват все повече български продукти. „Искаме да ядем чисти и здравословни храни“, каза още Вихрен Димитров.

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