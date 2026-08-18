Анкета Одобрявате ли избора на Бургас за домакин на „Евровизия 2027”? Да Не Нямам мнение Резултати

Избирането на Бургас за домакин на "Евровизия 2027" вече поставя пред града и региона сериозни задачи, свързани не само с организацията на конкурса, но и с осигуряването на необходимия персонал. Очакваното пристигане на хиляди гости ще увеличи нуждата от работници в хотелите, ресторантите, транспорта, охраната и всички останали услуги, свързани с провеждането на събитието.

Според експерта по „Човешки ресурси” Валентин Кръстев Бургас и Южното Черноморие имат достатъчен потенциал да се справят с допълнителното натоварване, но подготовката трябва да започне още сега.

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„Бургас и регионът са един от най-големите центрове в туристическия бранш, така че според мен ми се струва смешно да ги плашим с Евровизия. Според мен те биха се справили. Още повече че конкурсът е на цяла България, а не само на Бургас“, изтъкна той в „Твоят ден” по NOVA NEWS.

По думите му традиционно към морето през летния сезон се насочват много сезонни работници както от България, така и от други страни. Именно те могат да бъдат част от необходимия ресурс за обслужване на увеличения брой туристи.

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Експертът обаче предупреждава, че основното предизвикателство може да се окаже не липсата на хора, а бавните административни процедури при наемането на работници от чужбина. „При една добра организация и помощ от страна на държавата няма да има никакъв проблем. Но наистина подготовката трябва да започне сега“, посочи той.

Кръстев даде за пример забавянията при издаването на визи и обработката на документите на чуждестранни работници. По думите му през настоящата година целият процес на места е отнемал между 6 и 8 месеца. „Не става въпрос за компромиси с вноса на служители, а за по-бързо обслужване и обработване на документите, което напълно е по силите на държавата“, заяви експертът.

Проблемът с недостига на кадри е традиционен за туристическия сектор. Хотелите и ресторантите по Черноморието всяко лято разчитат на сезонни работници, включително от държави извън Европейския съюз. „Традиционно туризмът през последните години страшно много разчита на хора от трети страни. Няма как да се справим без тях“, каза Кръстев.

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По думите му най-често става въпрос за работници от азиатски държави. В същото време част от необходимия персонал може да бъде осигурен и от други български градове, тъй като много хора традиционно се насочват към Черноморието през летните месеци. „Точно лятото се вижда как има отлив на хора, които отиват да работят или в чужбина, или към морето. Така че това е едната база от хора“, обясни експертът.

Интерес към осигуряването на временен персонал за събитието вече има. Кръстев посочи, че компании от региона са започнали да се обръщат към фирми за подбор на кадри и временна заетост.

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