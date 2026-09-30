Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност двама братя - на 20 и на 22 години. Те са обвинени за извършването на грабеж и побой над жена на спирка на градския транспорт в столицата.

Нападението е извършено на 27 септември в ж.к. „Люлин”. Според обвинението двамата млади мъже удряли жертвата с юмруци в лицето, след което откраднали портмоне с 350 евро, лични документи и ваучери за храна.

Ограбиха и разбиха бутилка в лицето на мъж в Лом, задържан е 17-годишен

Двамата мъже са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор. Предстои да бъде внесено искане в Софийския районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража”.

Редактор: Мария Барабашка