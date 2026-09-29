Легендарният „Ориент експрес“ отново спря във Варна. Луксозната композиция пристигна на железопътната гара в града този следобед и остана там за повече от три часа. Тази вечер влакът се очаква да потегли отново към крайната си дестинация – Истанбул. По традиция маршрутът е между Париж и Истанбул. Цената на пътуването варира между 7 и 9 хиляди евро в зависимост от избрания клас.

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Докато пътниците разглеждат морската столица, вагоните преминават през техническо обслужване. Резервоарите се пълнят с вода, а достъпът до композицията е строго забранен.

По време на престоя на гарата са засилени мерките за сигурност. На място има допълнително полицейско присъствие и жандармерия. Въпреки ограниченията стотици хора се събраха на гарата, за да видят отблизо „музея на колела“.

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През годините с влака са пътували известни личности като Шарл де Гол и Мата Хари. Днес „Ориент експрес“ продължава да привлича внимание с елегантния си интериор в стил „Ар Деко“. Във вагоните има копринени тапети и ръчно изработени стъклени орнаменти.

Всяко купе разполага със собствен стюард, облечен в емблематичната синя униформа и шапка. Храната се приготвя на място от шеф-готвачи. Менюто включва деликатеси като хайвер, омари и трюфели.

Дрескодът е вдъхновен от епохата на „Великият Гетсби“. Спортни дрехи, маратонки и дънки не са позволени. За вечерята във вагон-ресторанта жените трябва да бъдат с бални рокли, а мъжете – със смокинги.

Във влака няма Wi-Fi и телевизори. Идеята е пътниците да се откъснат от съвременните технологии и да преживеят пътуването по начина, по който е изглеждало преди 143 години – когато „Ориент експрес“ прави първия си курс.