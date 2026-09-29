Близо 29% от населението на България е изложено на риск от бедност, а при децата делът е още по-тревожен - в тази ситуация се намира приблизително всяко трето дете. Данните посочи председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова по време на обществена консултация в Министерския съвет, посветена на бъдещето на системата за социална подкрепа.

Според Русинова високият дял на хората в риск показва, че увеличаването на средствата за социални плащания само по себе си не е достатъчно. През последните години ресурсът по Закона за хората с увреждания, Закона за личната помощ и различните форми на социално подпомагане е нараснал значително, но въпреки това проблемът с бедността остава.

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„Все още всяко трето дете в България е в риск от бедност, а близо 29% от хората живеят в риск от бедност“, заяви Русинова.

Според нея е дошъл моментът да се обсъди по-дълбока промяна в системата, вместо периодично да бъдат коригирани отделни плащания като семейните помощи за деца или помощите за отопление.

Един от проблемите е сложността на сегашната система. По думите на Русинова в България съществуват над 60 различни мерки за социално подпомагане и подкрепа.

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Те са разпределени в множество нормативни актове. В дискусията са били посочени девет основни закона, докато представители на Агенцията за социално подпомагане са идентифицирали близо 25 закона, имащи отношение към системата.

Честите промени през годините допълнително усложняват прилагането на правилата. Според Русинова това понякога създава затруднения дори за служителите в социалните служби и местната власт, а последиците в крайна сметка се усещат от хората, които трябва да получат помощта.

Редактор: Цветина Петкова