35% или всяко трето дете в България е в риск от бедност и социално изключване. Това каза в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS Мария Златарева, програмен директор „Социални политики” в УНИЦЕФ България.

Двата основни показателя, по които се измерва бедността не само в България, но и в Европейския съюз, са риск от бедност и риск от бедност и социално изключване, обясни тя.

„Първият показател - риск от бедност, измерва монетарната или парична бедност. Той показва колко деца живеят в семейства с ниски доходи. Вторият показател - риск от бедност и социално изключване, освен доходите на семейството, се отнася до така наречената интензитетна заетост, тоест възрастните в това семейство дали работят и колко работят. Той също така разглежда материалните лишения. По този показател България в момента е на последно място в ЕС”, посочи Златарева.

Как да изградим отношения на доверие с детето си

„През 2020 година УНИЦЕФ направи задълбочено изследване на детската бедност и социално изключване в България и данните показаха, че децата в най-висок риск от бедност са децата на самотни родители, децата от многодетни семейства с три или повече деца, децата с увреждания и ромските деца от маргинализирани общности”, отбеляза тя.

По думите ѝ най-сериозният рисков фактор за детската бедност е образованието на родителите и тяхната заетост или професия. „70% от децата, чиито родители са без образование или с по-ниска степен на образование, са в риск от бедност, докато при децата, чиито родители са с висше образование, бедността е по-малко от 7%”, каза още тя.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова