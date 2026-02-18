Доверието между родител и дете не се случва автоматично, а се изгражда всеки ден. Но какво се случва, когато в отношенията се появи лъжа? Провал ли е това на възпитанието или сигнал за страх и несигурност? Темата коментира психологът Елена Атанасова.

По думите ѝ ако добре познава детето си, всеки родител ще познае сигналите, когато то лъже. „Промените в настроението са ясен сигнал, че има нещо, което не е наред. Ако има топла и добра връзка между нас, лесно можем да разберем дали всичко е наред, или нещо се случва в света на детето”, обясни психологът.

Когато има доверие, няма страх

„Когато има изградено доверие между родителя и детето, дори то да допусне грешка, да направи нещо, за което знае, че ще бъде критикувано и поведението му ще бъде съдено, по-скоро ще сподели през какво преминава. Всички ние, възрастните, знаем какво е да таиш истината в себе си, да се опитваш да я спестяваш на близките си. Определено това тежи и не води до вътрешно спокойствие и добра комуникация”, обясни Елена Атананасова.

Доверието трябва да се изгражда в най-ранна детска възраст, още от раждането, обяснява експертът.

Целия разговор гледайте във видеото.

