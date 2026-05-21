"Министърът на земеделието трябва да има здрава ръка, с която да поставя интересите на държавата на първо място. Българските сдружения са останали извън борда за инвестиции”, коментира съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев във ефира на Обедния информационен блок по NOVA NEWS.

"Това, което очаквахме, намира място в приоритетите на земеделския министър Пламен Абровски. Работили сме с него като беше председател на Комисията по земеделие, надяваме се, че освен разговори, ще има и конкретни мерки за подкрепа на българското земеделие”, допълни той.

"Надценките в търговските вериги не са никак малки на различните храни. Надяваме се за прекратяване на всякакви нелоялни търговски практики. У нас има няколко субекта с доминиращо влияние във веригите, които изкривяват пазарната среда. Затова българските граждани купуват едни от най-скъпите млечни продукти в ЕС, а в същото време производителите изнемогват", заяви Караколев.

Съпредседателят на асоциацията коментира и внасянето на агнешко и млечни продукти от други държави. "Това е много тежък пазарен удар по производителите. В момента няма нито една адекватна компенсационна мярка, която да ги пази. Ако не се вземат мерки, 10% от стопанствата може би ще фалират", допълни той.

Редактор: Никола Тунев