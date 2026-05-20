Обявяването за 10% съкращения на фонд „Работна заплата” е поредното за 36 години. Това се оказа, че не работи. Без анализ на системата не би трябвало да се предприемат подобни действия. Това по-скоро вреди. Това заяви главният икономист на КТ „Подкрепа” Атанас Кацарчев в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS относно обявените от Министерството на финансите намерения за орязване на администрацията.

По думите му има опасност някои администрации да останат без служители. „В момента в част от агенциите и администрациите има недостиг на кадри. Когато съкратят фонд „Работна заплата”, той ще се увеличи”, каза Кацарчев. И добави: „Миналата година искахме 13,5% увеличение на работните заплати, за да се компенсира текущата за миналата година инфлация. Дадоха се 5%. Преди месец и половина данните от статистиката показват, че линията на бедност се е увеличила точно с 13,5%. Продължаваме да бъдем с най-висок процент от населението в риск от бедност и социално изключване”.

Главният икономист коментира още и увеличението на минималната пенсия. „Вчера одобрихме минималната пенсия и нейното актуализиране със 7,8%. Това също е интересно като математика. За миналата година то беше 8,6%. Новата минимална пенсия ще бъде по-ниска от линията на бедност”, каза Кацарчев. Той определи решението като „не много мъдро”. „Когато човек прави някаква реформа, трябва да помисли. Трябва да се вземат решения, които да не създават допълнителни утежнения за хората”, допълни Кацарчев.

