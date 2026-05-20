Молдовското жури даде само три точки на Румъния и нула точки на Украйна
Генералният директор на молдовската обществена медия „Телерадио – Молдова“ подаде оставка след скандал около гласуването на „Евровизия”. Причината е решението на молдовското жури да даде само три точки на Румъния и нула точки на Украйна. Това предизвика силна реакция и в Молдова, и в Румъния.
Много хора критикуваха начина, по който е избрано националното жури. В социалните мрежи се появиха стотици негативни коментари. Публиката в Молдова обаче е дала максималните 12 точки на Румъния и 10 точки на Украйна. Журито е присъдило най-високия резултат на Полша.
Подалият оставка директор заяви, че отношенията с Румъния и уважението към Украйна остават непроменени. Той каза, че поема отговорност за случилото се.
