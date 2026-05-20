В Пекин започна официалната част от държавното посещение на Владимир Путин. Руският президент беше посрещнат от китайския си колега Си Дзинпин в подножието на китайския парламент, известен като Голямата зала на народа. Двамата се оттеглиха за разговори между двете делегации, като Путин е придружаван от 39 души. Двете страни се договориха за бъдещо удължаване на Договора за добросъседство и приятелско сътрудничество между Китай и Русия, предаде "Синхуа".

Си отбеляза, че със срещата се отбелязват 30-годишнината от установяването на стратегическото партньорство за координация между Пекин и Москва и 25-годишнината от подписването на Договора за добросъседство и приятелско сътрудничество между двете страни.

Китайско-руските отношения стигнаха дотук стъпка по стъпка именно защото двете страни задълбочаваха взаимното политическо доверие помежду си и стратегическата координация с непоколебима устойчивост, разширяваха сътрудничеството с устрем към нови върхове и защитаваха международната справедливост и равнопоставеност, като същевременно насърчаваха изграждането на общност със споделено бъдеще за човечеството с непоколебима решимост, заяви той.

Владимир Путин пристигна на двудневно държавно посещение в Китай

"Като постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН и важни големи страни в света, Китай и Русия трябва да възприемат стратегическа и дългосрочна перспектива, да се стремят към развитие и съживяване на нашите страни чрез всеобхватна стратегическа координация с дори по-високо качество и да работим, за да направим глобалната управленческа система по-справедлива и разумна", добави Си.

"Китай и Русия развиха всеобхватно стратегическо партньорство за координация за нова епоха, на базата на равенство, взаимно уважение, добросъвестност и сътрудничество, от което всички печелят", каза още Си.

"Взаимното политическо доверие продължава да се задълбочава, сътрудничеството в допълнителни области като търговията и икономиката, инвестициите, енергията, науката и технологията, както и контактите между хората и на регионално ниво продължават да се развиват, а връзките между двата народа са станали още по-силни", добави китайският президент.

"Китайско-руските отношения навлязоха в нов етап на по-големи достижения и по-бързо развитие", подчерта той.

Си Цзинпин: Русия и Китай трябва да разработят всестранен план за двустранни отношения

"Непоколебимото насърчаване на дългосрочното, здравословно, стабилно и висококачествено развитие на отношенията между Китай и Русия е стратегически избор на двете страни, основан на фундаменталните интереси на двете страни и глобалните тенденции", заяви Си.

Си призова Китай и Русия да приложат изцяло важните общи договорености, постигнати между него и Путин, да се възползват от историческите възможности и да продължат да насърчават взаимното доверие, сътрудничеството и приятелството между двете страни.

Руският президент, от своя страна, изрази задоволството си от "безпрецедентните" отношения между Русия и Китай, предадоха руски медии.

"Отношенията ни днес достигнаха безпрецедентно ниво, като предлагат един наистина глобален модел на партньорство и на стратегическо сътрудничество", каза Путин.