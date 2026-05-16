Правителството на Тайван заяви, че купуването на оръжие от Съединените щати е гаранция за стабилност в региона. Изказването беше провокирано от срещата между Доналд Тръмп и Си Цзинпин в Китай.

Американският държавен глава каза, че дълго са обсъждали Тайван и той не поел ангажименти. А китайският президент настоя, че островната страна може да е повод за директна конфронтация между двете големи държави.

Днес външното министерство в Тайпе заяви, че 23-милионният народ на Тайван сам решава бъдещето си чрез демократични методи. И специално подчерта колко важна е продажбата от Съединените щати на модерни оръжейни системи.

Репортер попита президента Доналд Тръмп какъв е статусът на продажбите на оръжие за Тайван. Тръмп отговори уклончиво, че предстои да вземе решение „в скоро време“, без да влиза в конкретика дали ще ги одобри.

На последващ въпрос дали това означава отказ, той повтори, че решението още не е взето и добави, че първо трябва да разговаря с лидера, който управлява Тайван.

