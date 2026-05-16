Снимка: iStock
-
Примирието между Ливан и Израел е удължено с 45 дни
-
Какви са очакванията от срещата между Тръмп и Си Дзинпин
-
Кризата в Близкия изток: Конфликтът се задълбочава, а напрежението между САЩ и Иран расте
-
Иран: Готови сме да „преподадем урок” на всеки агресор
-
Заради кризата с горивата: Индийският премиер Моди призова за икономии и връщане на работата от дома
-
След предложението на САЩ: Тръмп определи иранските условия като напълно неприемливи
Китайският президент настоя, че островната страна може да е повод за директна конфронтация
Правителството на Тайван заяви, че купуването на оръжие от Съединените щати е гаранция за стабилност в региона. Изказването беше провокирано от срещата между Доналд Тръмп и Си Цзинпин в Китай.
Американският държавен глава каза, че дълго са обсъждали Тайван и той не поел ангажименти. А китайският президент настоя, че островната страна може да е повод за директна конфронтация между двете големи държави.
Тръмп: Надявам се отношенията с Китай да са по-добри от всякога
Днес външното министерство в Тайпе заяви, че 23-милионният народ на Тайван сам решава бъдещето си чрез демократични методи. И специално подчерта колко важна е продажбата от Съединените щати на модерни оръжейни системи.
Репортер попита президента Доналд Тръмп какъв е статусът на продажбите на оръжие за Тайван. Тръмп отговори уклончиво, че предстои да вземе решение „в скоро време“, без да влиза в конкретика дали ще ги одобри.
На последващ въпрос дали това означава отказ, той повтори, че решението още не е взето и добави, че първо трябва да разговаря с лидера, който управлява Тайван.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни