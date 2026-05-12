Иран предупреди, че е готов да „преподаде урок” на всеки агресор. Председателят на парламента Мохамад Галибаф заяви, че въоръжените сили на страната са в пълна готовност за отговор при евентуално нападение.

Изказването идва след предупреждение от Доналд Тръмп, че примирието в Близкия изток е под заплаха и е на „изкуствено дишане”. Американският президент от своя страна обвини Техеран, че отказва ясен ангажимент срещу разработването на ядрени оръжия.

След предложението на САЩ: Тръмп определи иранските условия като напълно неприемливи

Иран обаче отново подчерта, че не преследва разработването на подобна програма.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Мария Барабашка