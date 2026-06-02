Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа прокламация, с която се въвеждат промени в митническия режим за внос на мед, алуминий и желязо, съобщи Белият дом.

Документът предвижда и намаляване на митата за определени видове селскостопанска и строителна техника - от 25% на 15%.

Облекчението ще се прилага за оборудване като булдозери и мотокари, когато то се внася от държави, с които Съединените щати имат търговски споразумения, позволяващи подобно намаление на митническите ставки, уточняват от Белия дом.

Прокламацията включва и стимули за чуждестранни компании, които използват американски суровини в производството си. Те ще могат да се възползват от преференциална митническа ставка от 10%, ако капиталовото им оборудване съдържа най-малко 85% стомана или алуминий, произведени и преработени в САЩ.

Според администрацията на Тръмп мерките ще останат в сила до 31 декември следващата година и са насочени към насърчаване на краткосрочни инвестиции, които да подпомогнат възстановяването и укрепването на американската индустриална база.

