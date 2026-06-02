Най-малко 7 души са загинали, а десетки са ранени при мащабна руска въздушна атака срещу Украйна през изминалата нощ. Сред най-тежко засегнатите градове са Киев и Днепър, където избухнаха пожари в жилищни сгради след удари с ракети и дронове. В столицата е загинал един човек, а ранените са най-малко 51.



Местните власти съобщават за сериозни разрушения и предупреждават, че под отломките на ударените жилищни сгради може да има затрупани хора. Киев е бил подложен на атака с балистични ракети, а жителите са били призовани да останат в убежищата, според военната администрация.

Русия и Украйна с нова размяна на удари по военни и енергийни обекти



По последни данни дрон е ударил петролна рафинерия в Южна Русия, предизвиквайки пожар. Засега не се съобщава за ранени.

