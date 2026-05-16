Бившият министър на правосъдието Андрей Янкулов коментира в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS отказа за образуване на дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. По думите му би го удовлетворило, ако бяха образувани дисциплинарни производства както срещу Сарафов, така и срещу градския прокурор на София Емилия Русинова. Той посочи, че е депозирал предложението си в рамките на срока, но той е изтекъл заради бездействието на Прокурорската колегия да се произнесе по него.

По отношение на аргумента, че не е имало достатъчно данни в подкрепа на твърденията, Янкулов заяви, че именно затова е дисциплинарното производство – за да се установят такива обстоятелства. По думите му доказателствата, които подкрепят твърденията му, са публично известни.

Прокурорската колегия на ВСС отказа да образува дисциплинарно производство срещу Сарафов

Той обърна внимание, че същият състав на ВСС и Прокурорската колегия е освободил предсрочно Иван Гешев заради негово публично изявление, в което е използвал израза „политически боклук“. Това е било счетено за достатъчно основание за отстраняването му, припомни Янкулов. По думите му той е представил пет отделни обстоятелства, които според него доказват системно поведение на Сарафов. „Предложението ми е изцяло обосновано и е абсолютно годен акт, по който би следвало да бъде образувано дисциплинарно производство“, заяви той.

Янкулов коментира и случая с Теодора Георгиева, като посочи, че вижда проблем в обясненията ѝ относно присъствието ѝ в ресторант на Петьо Петров-Еврото. Той допълни, че притеснително обстоятелство е и това, че Емилия Русинова е пътувала в един и същи автомобил с него и заедно са излезли извън страната. По думите му още по-притеснително е поведението на прокуратурата по този казус.

Относно предложенията за промени в Закона за съдебната власт Янкулов заяви, че абсолютната забрана ВСС да взема определени решения може да създаде проблем, ако не е ясно колко ще продължи изборът на нов състав на съвета.

