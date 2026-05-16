През 2015 г. на сцената на "Х фактор" се появи крехко момиче с неподозирана сила в гласа и талант, които накараха всички да се обърнат. Така започна пътят на Михаела Маринова. Днес Михаела застава пред Деси Банова-Плевнелиева по-искрена, по-мъдра, по-щастлива и благодарна от всякога, за да разкаже за мечтите, за успеха, за любовта и за това дали е готова да бъде майка - вижте в "Тук и сега".

Маринова участва в мюзикъла "Кабаре", а за ролята на Сали Боулс споделя, че е мечтала от много дълго време. Тя каза, че в Музикалния театър се чувства много добре и на мястото си.

Михаела Маринова: За сцената, съмненията и пътя към себе си

Певицата каза, че вече 11 години е на сцена, а се занимава с музика още от дете. Нейните мечти се променят на базата на това, което успява да сбъдне. Една от мечтите ѝ е гласът ѝ да звучи извън пределите на България, а затова тя вече се чувства готова. Певицата казва, че за нея любовта на феновете е истинско богатство, а публиката е най-голямото чудо и най-големият ѝ подарък.

„Зад успеха стои много упорство да отстояваш себе си, а това е процес, трудно е, но се учиш”, казва още Маринова.

Михаела споделя още, че е израсла пред публиката – от дете до млада жена. Тя казва още, че всичко казва чрез песен, в разговор ѝ е по-трудно. И допълва, че благодари на Бог за този талант, чрез който както лекува другите, така лекува и себе си.

„Това да бъда автор на моята музика, затваря един кръг, за който също съм мечтала”, казва още тя.

Михаела разказа повече за предстоящия ѝ самостоятелен концерт в Зала 1 на НДК на 28 ноември 2026 г.

„Винаги съм вярвала в постоянството и съм се опитвала да отглеждам бавно и постепенно публиката си. Това ще е първото голямо събитие за мен и за лейбъла Верджиния рекърдс. Музикантите, които ми пазят гърба, ще бъдат с мен на сцената на НДК. Гарантирам, че емоцията ще е на 1000% и обещавам едно истинско магично преживяване“, обещава изпълнителката.

За „Като две капки вода" и ролята ѝ на вокален педагог, който смени Етиен Леви Маринова каза, че музикантът е много близък до нея и семейството ѝ. "Той е мой ментор, няма ден, в който да не усещам неговата подкрепа. В много ключове за мен моменти в кариерата ми съм се допитвала до него и обичам да си сверявам часовника с него. Имам талант, но той не трябва да спира да се поддържа и развива и затова съм избрала Етиен, с когото се съветвам. Не бих могла да го изместя, а продължавам неговата мисия в „Като две капки вода“- тя е да давам най-доброто от себе си, като предавам опита, познанията и светоусещането си", допълва още тя.

Михаела разказа повече и за личния си живот. "Моят годеник не пропуска да спомене факта, че аз се грижа и за дома. Аз обичам домашния уют. Израснала съм в много здраво семейство. За мен семейните традиции са изключително важни и искам тях да ги има и в моето семейство. Затова се старя да поддържам този уют и хармонията с партньора. Обичам да е сготвено, изчистено подредено", разказва още тя. Михаела споделя още, че мечтае за деца и е готова да бъде строга, но справедлива майка, която отглежда децата си много любов и музика.

