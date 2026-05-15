Между 200 и 500 евро по-малко месечно ще получават висшите държавници през следващите три месеца. Причината е спадът на средната работна заплата в обществения сектор, към която са обвързани възнагражденията на депутати, министри и президент.

По данни на Националната статистика средната заплата в публичния сектор е намаляла от 1488 евро през декември 2025 г. до 1412 евро през март 2026 г. Това автоматично води и до понижение на възнагражденията във властта.

Основната заплата на народните представители, която се изчислява като три средни заплати в обществения сектор, пада от 4464 евро на 4236 евро месечно. Това е намаление с 228 евро, без да се включват допълнителните възнаграждения за стаж и участие в комисии.

Спад има и при възнагражденията в изпълнителната власт. Министрите ще получават около 5507 евро вместо досегашните 5803 евро, а премиерът – 6566 евро вместо близо 6920 евро. Най-голямо е намалението при президентската институция – заплатата на президента и вицепрезидента, изчислявана като двойния размер на депутатската, намалява от 8928 евро на 8472 евро месечно.

