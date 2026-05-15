България се класира за финала на "Евровизия". Тази събота всички ще стискаме палци на DARA и песента й "Бангаранга", която буквално плени сърцата и на публиката, и на журито, спечели и акредитираните журналисти в конкурса. Именно снощи тя откри втория полуфинал, а специални измервания показаха, че нейното изпълнение е изтръгнало най-мощна реакция от публиката.

Погледите обаче сега са насочени към Виена. Емоциите завладяха публиката още със стъпването на DARA на сцената. Оказа се, че измежду всички 15 песни, аплодисментите на зрителите са били най-бурни след края на "Бангаранга". А името на страната ни беше и първото обявено от водещите след края на гласуването и сумирането на резултатите.

След края на изпълнението шумът от аплодисментите достигна 107 децибела или почти толкова колкото ако човек стои до излитащ хеликоптер.

14 изпълнения по-късно - линиите за гласуване бяха отворени за 15 минути. Нашата страна беше първата обявена, която продължава напред.

"Не мога да повярвам какво се случи. Обичам да бъда на сцена и обичам това, което усетих по време на изпълнението. Много съм благодарна за подкрепата, която получих. Сега просто не мога да викам, защото се нуждая от гласа си за утре и за деня след това", каза певицата веднага след края на втория полуфинал.

Тя добави, че се наслаждава на всеки един миг на Евровизия. "Не знам какво да очаквам, затова не очаквам нищо. Живея в настоящето, просто го прегръщам и съм изключително благодарна за всичко", каза DARA.

"България е голямата изненада на Евровизия. Аз мисля, че тя не стърчи само заради песента си, тя стърчи заради постановката и заради начина, по който е построен цялото ѝ изпълнение“, каза музикалният продуцент Саня Армутлиева.

Общият път на DARA и Саня започва през 2015 в ефира на NOVA на сцената на X FACTOR. "Аз съм втората ѝ майка. Винаги казвам, че просто съм горда с нея, дори след 10 години работа с нея. Аз съм изумена от това, което тя е успяла да произведе като присъствие на сцената, като самообладание и позитивен дух след всичко, което понесе“, допълни още продуцентът.

Успехът на певицата взриви и социалните мрежи. Звезди от спорта и шоубизнеса призоваха за подкрепа за финала в събота. Сред тях - певци, които също участваха в българската селекция за "Евровизия" - Мона, Вениамин и Михаела Филева.

Във "Фейсбук", Илиана Раева написа: "Смело напред, талантлива разкошотия!", Орлин Павлов ѝ пожела на добър час и като игра на думи с името на песента я нарича "Българанка". Много топло пожелание от Хасан и Ибрахим, които участваха в Детската Евровизия с Крисия през 2014. "DARA, утре вечер ти пожелаваме най-големия късмет на света". Те си пожелават следващия път България да е домакин на конкурса.

"Снощи изпълнението на DARA ми напомни на първите клипове на Лейди Гага и Дженифър Лопес. Много енергия, много професионализъм. Избангарангнах се много яко", каза актьорът Васил Василев-Зуека. "Тя носи много енергия, много харизма. Много различен артист", каза актьорът и певец Владо Михайлов.

Прогнозите на букмейкърите стават все по-оптимистични. Към момента, България заема седмо място. В топ 3 се нареждат Финландия, Австралия и Гърция.

Финалът на конкурса е утре. Шоуто ще открие Дания, а България ще се яви на сцената под номер 12.