Напрежение на „Кулата”. Гръцките фермери вече са на границата. Около 13.00 ч. те пробиха полицейския кордон, като се насочиха към дезинфекционните системи при гръцкия пункт. Там изразиха недоволството си, тъй като според тях системите не са в изправност. За да освободят движението, гръцките полицаи използваха и сълзотворен газ. Към момента преминаването и в двете посока е свободно.

В разгара на първите пътувания към Гърция, фермерите в южната ни съседка се заканиха отново да блокират границата при „Кулата”. Очаква се да има затваряне на пункта в късния следобед в петък. По-рано през деня земеделците блокираха гръцката магистрала при Серес.