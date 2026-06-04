Министърът на правосъдието Николай Найденов проведе среща с делегация на Европейската комисия, посветена на напредъка по изпълнението на етапите от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) във връзка с четвъртото и петото искане за плащане. Делегацията беше ръководена от Деклан Костело - ръководител на екипа на Европейската комисия, отговарящ за изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост.

По време на разговорите представителите на ЕК изразиха удовлетворение от приемането на новия Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, както и от работата по законодателните мерки в областта на съдебната реформа.

Министър Найденов подчерта, че Министерството на правосъдието остава напълно ангажирано с изпълнението на всички оставащи реформи в предвидените срокове. „През изминалата седмица Народното събрание окончателно прие Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Очакваме неговото обнародване утре в „Държавен вестник“, с което България ще изпълни едни от най-важните ангажименти по Плана“, заяви министърът.

Снимка: Пресцентър Министерство на правосъдието

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Той информира представителите на Комисията, че ангажиментите, свързани с гарантиране ефективността на наказателното производство и отчетността на главния прокурор, са приети от Народното събрание като част от преходните и заключителните разпоредби на антикорупционния закон.

Като следваща стъпка Найденов посочи довършването на регулацията на лобистките дейности. В ход е подготовката на наредбата за вписване, заличаване и удостоверяване на факти и обстоятелства в Регистъра за прозрачност, която ще бъде издадена до 30 юни 2026 г., подчерта той.

По време на срещата бяха обсъдени и останалите мерки в областта на съдебната реформа, противодействието на корупцията, прозрачността на публичното управление и укрепването на върховенството на правото.

Снимка: Пресцентър Министерство на правосъдието

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Найденов увери представителите на Европейската комисия, че Министерството на правосъдието ще продължи активната работа с Народното събрание за своевременното изпълнение на поетите ангажименти в сектор правосъдие по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Редактор: Ивета Костадинова