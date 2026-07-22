Снимка: АП, БТА, илюстративна
Поразени са командни центрове, хангари, складове за дронове и военна логистична инфраструктура
Експлозии отекнаха в няколко части на Иран след единайсета поредна нощ на американски удари. Противовъздушната отбрана беше задействана и над Техеран. Поразени са командни центрове, хангари, складове за дронове и военна логистична инфраструктура, това съобщи американското централно командване.
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Междувременно държавният секретар Марко Рубио заяви, че Иран е отслабен от икономическата криза а по думите му Вашингтон остава отворен за преговори.
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