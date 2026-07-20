Съединените щати започнаха рано тази сутрин нова серия въздушни удари срещу Иран, след като съобщиха за смъртта на още един американски военнослужещ. А Иран изстреля ракети към Йордания, създавайки опасност конфликтът да обхване и съседен Израел, съобщи "Асошиейтед Прес".

Американските въоръжени сили съобщиха, че военнослужещият е загинал в събота в Ирак при „контролирано взривяване“ на свален ирански дрон. По-рано военните заявиха, че при ударите им са били поразени иранските паравоенни сили Корпус на гвардейците на Ислямската революция в отговор на убийството на американски военнослужещи в Йордания в петък. След това нападение един военнослужещ бе обявен за изчезнал, а в новото изявление на военните се посочва, че в неделя са били открити „неидентифицирани човешки останки“, които се изследват. От началото на войната са загинали 17 американски военнослужещи.

САЩ нанесоха нови удари по Иран, Техеран отвърна с атаки срещу американски обекти в региона

При подновената размяна на удари, която вече навлезе във втората си седмица, САЩ атакуваха мостове и електрически съоръжения в Иран.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ обяви рано тази сутрин нова серия удари, които продължават вече девета поредна нощ.

Техеран отвърна с удари срещу съюзници на САЩ в целия Близък изток.

Бахрейн, Йордания и Кувейт отново задействаха системите си за противовъздушна отбрана заради приближаващи ирански дронове и ракети. Израел предупреди, че ракети, изстреляни към съседна Йордания, може да доведат до прехвърляне на огъня на израелска територия за първи път от няколко седмици.

Кадри, разпространени вчера от американските въоръжени сили, показват удари, нанесени от изтребители и с крилати ракети „Томахок“, изстреляни от морето. Един от поразените обекти, изглежда, се намираше в долина в планински район. Гвардейците на Ислямската революция често разполагат ракетни бази и друга военна техника, укрити сред планински масиви, посочи АП.

От своя страна Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви днес, че е взел на прицел самолети на американските въоръжени сили на летището в Акаба в Йордания, като е „нанесъл сериозни щети на няколко от тях“, предаде иранската държавна телевизия, цитирана от АФП.

Тежки транспортни и патрулни самолети, „принадлежащи на нашественическата американска армия на летището в Акаба, бяха поразени с балистични ракети, при което на няколко от тях бяха нанесени сериозни щети“, се казва в изявление, разпространено от телевизията.

Гвардейците на революцията казаха още, че са задържали два петролни танкера, които се опитвали да преминат през Ормузкия проток без разрешение от Техеран, предадоха иранската държавна телевизия и агенция "Тасним".

На този фон земетресение с магнитуд 5,5 по Рихтер разтърси западната част на Иран.

Редактор: Цветина Петрова