Военното противопоставяне между Съединените щати и Иран продължава да се разраства, след като американската армия обяви приключването на поредна вълна от удари по ирански военни цели.

По данни на Централното командване на САЩ това е шестата поредна нощ на операции, извършени по нареждане на президента Доналд Тръмп.

САЩ нанесоха удари по цели в Иран, Техеран отвърна с ракети

Според американските военни в атаките са участвали изтребители, безпилотни апарати и военноморски сили, които са поразили десетки цели на територията на Иран. Сред тях са системи за противовъздушна отбрана, крайбрежни наблюдателни съоръжения, логистична инфраструктура и военноморски обекти.

Ударите са били насочени към стратегически райони около остров Кешм и пристанищния град Бандар Абас, където се намират едни от най-важните военноморски съоръжения на Ислямската република и на Корпуса на гвардейците на ислямската революция. Ирански медии съобщават още за атаки срещу транспортна инфраструктура, включително мостове, железопътна гара в района на Бандар Хамир и летището в Ираншахр в югоизточната част на страната.

Почти веднага след американските удари Техеран предприе ответни действия срещу американски и съюзнически обекти в региона. Иранската армия и свързани с нея сили са изстреляли ракети и дронове по военни бази, използвани от САЩ в няколко държави от Персийския залив.

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Катар съобщи, че противовъздушната му отбрана е прихванала ракетна атака, насочена към територията на страната. Малко по-рано жители на столицата Доха съобщиха за силни експлозии. От министерството на отбраната увериха, че всички заплахи са били неутрализирани.

Подобна ситуация се разигра и в Кувейт, където армията обяви, че води операция по прихващане на ракети и дронове. Военните определиха атаките като „враждебни действия“, свързани с ескалацията между Вашингтон и Техеран. Според официалната информация чутите експлозии са били резултат от успешни прехващания във въздуха.

Сирени за въздушна тревога бяха задействани и в Бахрейн. Иранските държавни медии твърдят, че там са били атакувани американски военни самолети и хеликоптери в база, използвана от американските сили. Техеран представя действията си като ответна реакция на американските удари срещу иранска инфраструктура.

Иранската Революционна гвардия заяви, че е нанесла удар по два радарни обекта на Съединените щати в султаната Оман в Персийския залив. В изявление се посочва, че нейните сили са „нанесли удар и унищожили морския радар за наблюдение в района на Салама Рокс и американския въздушен радар, разположен в района Ганам”.

Иранското Министерство на здравеопазването заяви днес, че 38 души са били убити, а над 400 – ранени при американските удари срещу Иран от 22 юни насам, предаде АФП. Според говорителя на министерството Хосейн Керманпур сред загиналите има три жени и едно дете.

Редактор: Цветина Петкова