7-годишно дете се удави в басейн на хотел в Слънчев бряг в сряда. Това потвърдиха за NOVA от Окръжната прокуратура в Бургас. По време на инцидента около басейна не е имало спасител, посочиха от прокуратурата. Детето било на почивка с родителите си.

По случая е образувано досъдебно производство. Касае се за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност. Извършват се процесуално-следствени действия, а разследването продължава.

"Има образувано досъдебно производство и се води разследване, но не можем да дадем повече информация", казаха от държавното обвинение.