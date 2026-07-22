Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е разговарял по телефона с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в опит да бъдат съживени дипломатическите усилия за прекратяване на войната с Русия.

Преговорите под ръководството на Съединените щати за уреждане на конфликта са в застой, след като вниманието на Вашингтон се насочи към Близкия изток, а Москва продължи да настоява Украйна да отстъпи свои територии.

„Току-що разговарях с пратениците на президента Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Проведохме добър и важен разговор за това как да дадем нов тласък на дипломацията и да доближим мира. Нуждаем се от мир с достойнство и Украйна отдавна е готова за него. Екипите ни остават в тесен контакт, включително за изпълнението на всичко, което обсъдихме“, написа Зеленски в X.

I just spoke with President Trump's envoys Steve Witkoff @SEPeaceMissions and Jared Kushner @jaredkushner. It was a good, important conversation on how to reinvigorate diplomacy and bring peace closer. Peace is needed – peace with dignity, and Ukraine has long been ready for it.… pic.twitter.com/XvqrLjZs8s — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 22, 2026

В миналото Зеленски изразяваше надежди за евентуално посещение на Уиткоф и Къшнър в Украйна, отбелязва Укринформ.

Украинският президент разговаря по-рано днес с постоянния представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър относно предоставянето на лицензи за производството на ракети прехващачи за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът", съобщи "Ройтерс".

Руският външен министър Сергей Лавров съобщи, че в четвъртък ще се срещне с американския си колега Марко Рубио в кулоарите на регионална среща на върха в Манила. Двамата ще обсъдят войните в Украйна и Иран.

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През последните месеци Киев изглежда успява да забави руското настъпление в източната част на страната и значително разшири ударите си с дронове по цели в Русия, нарушавайки всекидневието там през петата година от войната.

Москва същевременно засили смъртоносните ракетни атаки срещу Киев, като изстреля десетки трудни за прехващане ракети в момент, когато запасите на украинската противовъздушна отбрана са силно изчерпани.

Русия многократно е настоявала Украйна да се изтегли от частите на източния регион Донбас, които все още контролира, като предварително условие за мирно споразумение. Киев отхвърля това искане.

Редактор: Цветина Петрова