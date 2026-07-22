"Осъзнаването на защитните механизми не е достатъчно, за да ги променим". Това заяви психологът Николай Йорданов в ефира на „Социална мрежа“ по NOVA NEWS.

По думите му психиката изгражда защитни механизми още в детството, за да предпази човека от болка, страх или вина. Те често се формират несъзнателно и могат да се превърнат в устойчиви модели на поведение.

„Осъзнаването е само първата стъпка“, подчерта Йорданов. Той обясни, че когато човек постоянно се защитава от болка и разочарование, постепенно може да започне да живее „в отбрана“, като това се отразява на способността му да изпитва любов, да създава близки отношения и да се радва на живота.

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Според психолога защитните механизми могат да бъдат смекчени чрез социална среда, в която човек може да говори открито за проблемите си, както и чрез спорт и изкуство. Важна е и адекватната обратна връзка – подкрепяща, но и реалистична.

Йорданов подчерта, че промяната изисква човек да приема грешките си, без да се самообвинява прекомерно. При необходимост процесът може да бъде подпомогнат и от специалист.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева