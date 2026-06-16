Глухите хора имат суперекспресия и това обърква нас, чуващите, които малко или много се движим в една рамка на социално приетото. Това коментира Силвана Павлова, председател на Фондация „Развитие и Интеграция”, психолог, консултант и експерт по български жестов език, в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS. Тя разясни целите на новия проект и провелата се кръгла маса, насочени към емоционалната регулация и популяризирането на емоционалната интелигентност сред глухата общност в България.

Дългогодишната работа в Съюза на глухите в България показва, че хората с увреден слух носят огромна емоционалност, но често срещат затруднения в нейната регулация. Според специалиста е необходимо тези хора да бъдат въведени в основните понятия, за да им бъде по-лесно да общуват. Основната цел на проекта и провелата се кръгла маса е била да събере на едно място всички заинтересовани страни – родители, деца, специалисти, учители и активисти от глухата общност, за да обсъдят същността на емоционалната регулация.

Каква подкрепа се оказва на децата с увреден слух у нас?

„Когато видим глух човек, който емоционално се изразява, особено чрез жестов език, ние леко се плашим, защото може би се притесняваме дали не е агресивен. Не е. Това е начин на изказ, който е малко по-силен от този, на който ние сме свикнали или възпитани”, обясни Павлова. Тя допълни, че в процеса на работа са използвани автентичен жестов език и адаптирани понятия, като дори се е наложило екипът да сътвори нови жестове за термини, които до момента не са съществували.

По отношение на разликата между емоционалната регулация и потискането на емоциите, Силвана Павлова посочи, че регулацията изисква да познаваме какво се случва в тялото ни, какво чувство изпитваме в настоящия момент, как го изразяваме и как бихме изглеждали в очите на другия, тъй като в основата на всичко стои комуникацията и обмяната на енергия.

„Когато не можем да спрем, не можем да разберем какво се случва, най-често не се разбираме, най-често се караме. Или пък ако прекалено много задържаме тази емоция навътре, се получават други, за съжаление, автоимунни заболявания, защото тази енергия стои”, коментира Павлова.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка