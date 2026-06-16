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Психологът Силвана Павлова представя проект, който изследва емоционалната интелигентност чрез преживяване на сцената
Глухите хора имат суперекспресия и това обърква нас, чуващите, които малко или много се движим в една рамка на социално приетото. Това коментира Силвана Павлова, председател на Фондация „Развитие и Интеграция”, психолог, консултант и експерт по български жестов език, в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS. Тя разясни целите на новия проект и провелата се кръгла маса, насочени към емоционалната регулация и популяризирането на емоционалната интелигентност сред глухата общност в България.
Дългогодишната работа в Съюза на глухите в България показва, че хората с увреден слух носят огромна емоционалност, но често срещат затруднения в нейната регулация. Според специалиста е необходимо тези хора да бъдат въведени в основните понятия, за да им бъде по-лесно да общуват. Основната цел на проекта и провелата се кръгла маса е била да събере на едно място всички заинтересовани страни – родители, деца, специалисти, учители и активисти от глухата общност, за да обсъдят същността на емоционалната регулация.
Каква подкрепа се оказва на децата с увреден слух у нас?
„Когато видим глух човек, който емоционално се изразява, особено чрез жестов език, ние леко се плашим, защото може би се притесняваме дали не е агресивен. Не е. Това е начин на изказ, който е малко по-силен от този, на който ние сме свикнали или възпитани”, обясни Павлова. Тя допълни, че в процеса на работа са използвани автентичен жестов език и адаптирани понятия, като дори се е наложило екипът да сътвори нови жестове за термини, които до момента не са съществували.
По отношение на разликата между емоционалната регулация и потискането на емоциите, Силвана Павлова посочи, че регулацията изисква да познаваме какво се случва в тялото ни, какво чувство изпитваме в настоящия момент, как го изразяваме и как бихме изглеждали в очите на другия, тъй като в основата на всичко стои комуникацията и обмяната на енергия.
„Когато не можем да спрем, не можем да разберем какво се случва, най-често не се разбираме, най-често се караме. Или пък ако прекалено много задържаме тази емоция навътре, се получават други, за съжаление, автоимунни заболявания, защото тази енергия стои”, коментира Павлова.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Мария Барабашка
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