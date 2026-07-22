"Американските самолети цистерни няма да бъдат базирани на летището в София, но е възможно да кацат там за зареждане". Това заяви Тодор Иванджиков от Асоциацията на българската авиационна индустрия в „Интервюто в Новините на NOVA“. Той твърди, че дори днес е видял такъв самолет на летището в столицата.

По думите му разполагането на до осем американски самолета цистерни в авиобаза „Безмер“ има преди всичко логистичен характер. Той посочи, че присъствието на американските военни самолети ще даде възможност на българските военнослужещи да придобият допълнителен опит при съвместната работа с американските си колеги. „100% на летище Безмер ще има антидрон системи и допълнително оборудване, което ще пази летището“, заяви авиационният експерт.

Какви рискове носи разполагането на американски самолети в България?

Според него България не разполага с достатъчно самолети и военен капацитет, за да защитава сама въздушното си пространство при по-сериозни действия. „Именно затова сме влезли в НАТО и трябва да разчитаме на нашите съюзници“, посочи Иванджиков.

Припомняме, че българският парламент одобри разполагането на до осем американски самолета цистерни във военновъздушната база „Безмер“ от този петък до 1 октомври . Самолетите ще осигуряват подкрепа на американските операции в Близкия изток.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева