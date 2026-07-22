Две седмици преди последния му концерт лекарите на Ози Озбърн му казали, че умира, и го посъветвали да не излиза на сцената, разкри вдовицата му Шарън Озбърн, пише CNN.

Британската хеви метъл легенда, която почина преди точно една година , беше посрещната като герой, когато изнесе концерта си „Back to the Beginning“ в родния си град Бирмингам, Англия, на 5 юли миналата година.

Фронтменът на Black Sabbath пя, седнал на черен стол, подобен на трон с фигура на прилеп отгоре, по време на грандиозния концерт на стадион „Вила Парк“.

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Снимка: Getty Images

На сцената той се събра отново с оригиналните членове на Black Sabbath, а в концерта участваха и други легенди на рока и метъла, сред които Metallica, Guns N’ Roses и Alice in Chains.

В интервю за местна радиостанция на BBC Озбърн заяви, че концертът е можело изобщо да не се състои.

„Ози знаеше, че умира. Две седмици преди концерта лекарите му казаха, че умира, и го посъветваха: „Не излизай на сцената“, разказа тя.

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Според съпругата му Озбърн, който страдаше от болестта на Паркинсон и беше на 76 години, когато почина, обаче имал други планове. „Той каза: „Да, бе, ясно. Махайте се оттук“.

Шарън Озбърн определи концерта като „подарък“, на който съпругът ѝ е успял да се наслади в последните дни от живота си. Средствата от шоуто бяха дарени на различни благотворителни организации във Великобритания.

Снимка: Getty Images

„Това беше подарък – да бъде заобиколен от верния си екип, приятелите си, семейството си и феновете", сподели съпругата на легендата. „Най-голямата му любов винаги беше публиката и точно така искаше да си тръгне – още само веднъж да излезе на сцената. И успя да го направи – и беше невероятен".

Шарън сподели още, че през последните две седмици от живота си той „беше най-щастливият, който някога съм го виждала“. „Беше толкова прекрасно всеки ден да го виждам усмихнат".

Концертът, който тя определи като „абсолютна радост“, се оказало огромен стимул за Ози в един много труден период. „Беше толкова унил, толкова потиснат, защото знаеше, че краят наближава“, каза Шарън Озбърн и добави, че той „много се страхуваше, че няма да може да пее“.

Шарън Озбърн беше в Бирмингам по повод първия в историята Ден на Ози, организиран в памет на съпруга ѝ. По думите ѝ той се е гордеел със „скромното си начало“. Тя не успя да сдържи сълзите си, когато беше попитана защо за нея е толкова важно да присъства на събитието.

„Защото никога не мога да забравя какво направи Бирмингам за Ози“, каза тя през сълзи. По думите ѝ, въпреки че се превърна в световна рок звезда, той никога не забрави откъде е тръгнал.

Попитана какво би искала да каже на феновете по повод годишнината от смъртта му, тя отговори „Както Ози би казал: „Когато искате да ме помните, просто усилете музиката докрай – колкото може по-силно – и започнете да клатите глава в ритъма на музиката".

Редактор: Цветина Петрова