Снимка: Getty Images
"Най-голямата му любов винаги беше публиката и точно така искаше да си тръгне", сподели още тя
Две седмици преди последния му концерт лекарите на Ози Озбърн му казали, че умира, и го посъветвали да не излиза на сцената, разкри вдовицата му Шарън Озбърн, пише CNN.
Британската хеви метъл легенда, която почина преди точно една година, беше посрещната като герой, когато изнесе концерта си „Back to the Beginning“ в родния си град Бирмингам, Англия, на 5 юли миналата година.
Фронтменът на Black Sabbath пя, седнал на черен стол, подобен на трон с фигура на прилеп отгоре, по време на грандиозния концерт на стадион „Вила Парк“.
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Снимка: Getty Images
На сцената той се събра отново с оригиналните членове на Black Sabbath, а в концерта участваха и други легенди на рока и метъла, сред които Metallica, Guns N’ Roses и Alice in Chains.
В интервю за местна радиостанция на BBC Озбърн заяви, че концертът е можело изобщо да не се състои.
„Ози знаеше, че умира. Две седмици преди концерта лекарите му казаха, че умира, и го посъветваха: „Не излизай на сцената“, разказа тя.
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Според съпругата му Озбърн, който страдаше от болестта на Паркинсон и беше на 76 години, когато почина, обаче имал други планове. „Той каза: „Да, бе, ясно. Махайте се оттук“.
Шарън Озбърн определи концерта като „подарък“, на който съпругът ѝ е успял да се наслади в последните дни от живота си. Средствата от шоуто бяха дарени на различни благотворителни организации във Великобритания.
Снимка: Getty Images
„Това беше подарък – да бъде заобиколен от верния си екип, приятелите си, семейството си и феновете", сподели съпругата на легендата. „Най-голямата му любов винаги беше публиката и точно така искаше да си тръгне – още само веднъж да излезе на сцената. И успя да го направи – и беше невероятен".
Шарън сподели още, че през последните две седмици от живота си той „беше най-щастливият, който някога съм го виждала“. „Беше толкова прекрасно всеки ден да го виждам усмихнат".
Концертът, който тя определи като „абсолютна радост“, се оказало огромен стимул за Ози в един много труден период. „Беше толкова унил, толкова потиснат, защото знаеше, че краят наближава“, каза Шарън Озбърн и добави, че той „много се страхуваше, че няма да може да пее“.
Шарън Озбърн беше в Бирмингам по повод първия в историята Ден на Ози, организиран в памет на съпруга ѝ. По думите ѝ той се е гордеел със „скромното си начало“. Тя не успя да сдържи сълзите си, когато беше попитана защо за нея е толкова важно да присъства на събитието.
„Защото никога не мога да забравя какво направи Бирмингам за Ози“, каза тя през сълзи. По думите ѝ, въпреки че се превърна в световна рок звезда, той никога не забрави откъде е тръгнал.
Попитана какво би искала да каже на феновете по повод годишнината от смъртта му, тя отговори „Както Ози би казал: „Когато искате да ме помните, просто усилете музиката докрай – колкото може по-силно – и започнете да клатите глава в ритъма на музиката".Редактор: Цветина Петрова
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