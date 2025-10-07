Пълнометражният документален филм, отразяващ последните години от живота на Ози Озбърн, е „портрет на човек, който отказва да се предаде“, пише BBC.

Ozzy: No Escape from Now, който излиза във вторник в стрийминг платформата Paramount+, проследява последните шест години от живота на Озбърн - от борбата му с болестта на Паркинсон до прощалния концерт на „Вила парк“. Лентата включва и кадри зад кулисите от самото събитие.

Шарън Озбърн с обръщение след загубата на Ози: Благодаря за любовта, която продължавате да ми изпращате (ВИДЕО)

Изпълнителният продуцент Фил Александър споделя, че филмът е „изследване на устойчивостта“, което дава възможност на Озбърн да покаже къде се намира емоционално и физически и как се чувства. Той допълва, че семейството на звездата е изиграло ключова роля, като целта е била да се документира и тяхното участие, за да могат самите те да видят през какво са преминали.

Озбърн почина през юли на 76-годишна възраст, само няколко седмици след прощалното шоу на Black Sabbath.

Режисиран от Таня Александър и продуциран от Echo Velvet в партньорство със семейството Озбърн и MTV Entertainment Studios, двучасовият филм включва интервюта със съпругата му Шарън и децата им – Ейми, Кели и Джак Озбърн.

Бившият редактор на списанието за рокмузика Kerrang!, Александър, разкрива, че когато Озбърн е бил в най-тежкото си състояние, музиката е имала възстановителна сила за него.

„Беше ми трудно да направя този филм, защото познавам Ози и Шарън от над 30 години“, признава той. По думите му концертът на „Вила парк“ е бил особено важен за Озбърн, защото по този начин е искал да каже „благодаря и сбогом“.

„Не беше воден от его, а от чувство на благодарност. Мисля, че това е много различен подтик“, допълва още продуцентът, цитиран от BBC.

Редактор: Мария Барабашка