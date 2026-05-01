На фона на честванията у нас по повод 150 години от Априлското въстание, офийския университет "Св. Климент Охридски” проф. Мира Маркова подчерта, че макар и военно неуспешно, въстанието постига своята най-важна цел – да заяви ясно стремежа на българите към свобода.

Проф. Маркова коментира инициативата „Мрежа на свободата“, която обедини седем български града – София, Русе, Добрич, Каварна, Бургас, Сливен и Копривщица – в едновременно интерактивно събитие. „Това беше жива система от хора, идеи и отговорности, която пресъздаде комитетската мрежа от времето на въстанието. Публиката беше едновременно участник и слушател, а темите – образование, лидерство, патриотизъм и бъдеще – показаха как можем да търсим съвременен смисъл на историческата памет“, обясни тя.

150 години идеал за свобода: България отбелязва годишнината от Априлското въстание

По думите ѝ подобни формати създават връзка между поколенията и насърчават младите да осмислят значението на единството и активната гражданска позиция.

Историкът подчерта, че участниците в Априлското въстание не са случайни хора, а личности с висока степен на обществена зрялост. „Това са свободни по дух хора – образовани, предприемчиви, изградили общности и институции. Те не чакат някой отвън да им даде свобода, а сами формулират националната си кауза“, посочи Маркова.

Професорът припомни, че въстанието е част от по-широките процеси на Българското възраждане, включително борбата за църковна независимост и създаването на Българската екзархия през 1870 г. с участието на Антим I.

Деканът на Историческия факултет на СУ обърна внимание и на личности, които остават извън най-популярния исторически разказ, но имат значим принос. Сред тях са Стоян Пъков – съратник на Георги Бенковски, както и учителят Петър Бонев от Перущица, загинал по време на въстанието. „Всяка местна общност пази своите герои. Това е част от нейната памет и идентичност“, подчерта тя.

По думите на проф. Маркова младежите днес също носят потенциала да бъдат двигател на обществена промяна. „Те са активни и търсещи. Нашата отговорност е да им дадем посока и да ги подкрепяме. Ако имат ориентир, те ще действат“, заяви тя.

ВСИЧКО ЗА ЧЕСТВАНИЯТА НА 150-АТАТА ГОДИШНИНА ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ ЧЕТЕТЕ ТУК

