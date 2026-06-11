Правителството е хиперактивно в първия месец от своето управление, заради вътрешната ситуация в страната, както и външната, която се променя във всеки един момент. Тази свръхактивност е неизбежна и ще продължи и през лятото, тъй като те са в позиция да се съревновават с кризите. Това коментира социалният антрополог Харалан Александров в предаването „Денят на живо”.

По думите му трите големи области са икономическата ситуация, групата сигурност, ред и законност, и международното положение с всичко свързано с външната политика, като и в трите има криза.

„Имаме инфлация, нарастващи цени, проблем със законността и с реда (случаят с гонката, случаят с незаконното строителство). Битката с инфлацията обаче е по-сложна и неравна, защото насреща имат пазарни агенти, някои от които са много овластени, а именно големите хранителни вериги”, посочи Александров. Според него, ако тази битка се окаже имитативна и пострадат земеделските производители, това може да има много тежки и негативни последици.

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„По отношение на външната политика, там нещата са ясни – има ясна политическа заявка, почти директно възложена от хората, които са гласували за Радев, и тя е да бъде държана България колкото може по-встрани от войната в Украйна”, подчерта антропологът.

Към момента не е ясно кого би подкрепил Радев за президентските избори и дали ще търси друг кандидат, но със сигурност би било възприето като нелоялно към Илияна Йотова да не я подкрепи, категоричен бе Александров. „Ако бъде възприето като предателство, (а българите са много чувствителни към предателствата в момента), Радев може да плати висока политическа цена”, заяви той.

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Редактор: Цвета Лазаркова